Время не пощадило: в старушке сложно узнать водителя трамвая из культового «Брата»

«Подруга Багрова» уже давно не та.

С момента выхода криминальной драмы Балабанова «Брат» прошло 26 лет. Фильм стал классикой отечественного кино и до сих пор вызывает ажиотаж. Одну из ключевых ролей исполнила Светлана Письмиченко, она сыграла водительницу трамвая и подругу Данилы Багрова.

Актриса сотрудничала с Алексеем Балабановым неоднократно. До «Брата» Письмиченко снималась в его картине «Замок» по произведению Франца Кафки. А в нулевых Светлана Викторовна сыграла медсестру в экранизации Балабанова «Морфий» по произведениям Булгакова.

На сегодняшний день на счету Письмиченко более 40 киноработ. Основная часть из них — эпизодические и второстепенные роли. Также Светлана Викторовна занимается озвучиванием мультфильмов. Она подарила свой голос легендарной Нюше из «Смешариков».

К сожалению, время не пощадило «подругу Багрова». В 58 лет Письмиченко выглядит на все 70: морщины под глазами, брыли, насупленные брови. Из симпатичной женщины она превратилась в иссохшую старушку.