Время не пощадило обоих: как легендарные Гарри и Салли поменялись за 33 года

Романтическая комедия «Когда Гарри встретил Салли» 1989 года получила множество номинаций на кинопремии и вошла в списки с рекомендациями к просмотру. Билли Кристал и Мег Райан показали историю двух друзей, которые постепенно понимали, что должны быть друг с другом. Их отношения разворачивались на протяжении целых 12 лет.

Не так давно коллеги-актеры сделали подарок поклонникам ленты, появившись вместе на красной дорожке. И фанаты едва узнали Мег и Билли, ведь время за эти 33 года не пощадило их обоих.

Из-за множества пластических операций 60-летняя Райан стала практически неузнаваема. После увеличения губ с помощью силиконовых имплантов ее лицо приняло клоунский вид. А попытки создать эффект пухлых молодых щек создали у Мег нездоровую одутловатость. Все эти манипуляции отразились и на разрезе глаз, который сильно сузился после вмешательства медиков. Последние 7 лет актриса нигде не снимается.

74-летний Билли Кристал тоже уже не напоминает красавца Гарри. Актер по-прежнему иногда появляется в кино и телесериалах, но кассовых проектов за последние годы на его счету не было.