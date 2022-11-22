Время не пощадило: красавицу Бируту из «Долгой дороги в дюнах» теперь не узнать

Индра Бурковска стала известна массовому зрителю как Бирута из фильма «Долгая дорога в дюнах». Зрители по всему СССР остались в восторге от эффектной блондинки, которая с первых кадров завоевала их сердца.

После участия в картине Алоиза Бренча Индра решила отдать предпочтение театрам и вернулась в родную Ригу, где служила сразу в четырех труппах. Она регулярно появлялась в постановках, но в исключительных случаях принимала предложения режиссеров. Например, зрители могли ее увидеть в детективе «Малиновое вино», драме «Райский сад Евы» и других проектах.

Спустя годы актриса не потеряла интерес к своей профессии. Ее можно увидеть на театральной сцене, а также в нескольких отечественных сериалах: например, именно она исполнила роль прислуги в «Красной капелле». При этом, как отмечают зрители, в 67-летней артистке уже давно нельзя узнать ту самую Бируту, покорившую сердца нескольких поколений зрителей. Индра страдает от лишнего веса, а из-за возрастных изменений ее внешность полностью поменялась.