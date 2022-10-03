Время не пощадило: как сейчас выглядит красотка из лучших боевиков 90-х

Актриса Тиа Каррере в девяностые и нулевые считалась не только одной из самых красивых женщин Голливуда, но и признанной звездой боевиков. «Разборка в маленьком Токио» с Дольфом Лундгреном и Брэндоном Ли, «Правдивая ложь» с Арнольдом Шварценеггером, «Бессмертные» с Эриком Робертсом — везде Тиа играла ярких и запоминающихся героинь.

Сейчас Каррере 55 лет, она продолжает активно сниматься и играет во многих фильмах и сериалах, таких как «ЭйДжэй и королева», «Разборка в Маниле», «Части тела». Кроме того, Тиа воспитывает дочь-подростка Бьянку, с отцом которой рассталась уже много лет назад.

По соцсетям актрисы видно, что она совершенно не комплексует по поводу своего возраста. Снимки со съемочной площадки, которые Тиа выкладывает в своих аккаунтах, демонстрируют, что Каррере до сих пор старается держать себя в форме, хотя скрыть возрастные изменения ей уже не под силу.