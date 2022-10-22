Время не пощадило: как сейчас выглядит 65-летняя звезда сериала «Рабыня Изаура»

В 1976 году телезрителей по всему миру покорила экранизация романа Бернару Гимарайнша «Рабыня Изаура». Главную роль в многосерийном фильме сыграла 19-летняя актриса Луселия Сантус.

После премьеры «Рабыни Изауры» Сантус была нарасхват у режиссеров. Правда, сама Луселия признавалась, что звездная роль ее тяготит и ей не нравится ассоциироваться у зрителей исключительно с Изаурой. Артистка снялась в таких известных фильмах, как «Война полов», «Живая вода», «Сеньорита» и во многих других картинах. Луселия Сантус также попробовала себя в качество продюсера, режиссера и даже сценариста.

Личная жизнь Луселии Сантус сложилась не так хорошо, как ее карьера.

Несколько лет артистка была замужем за дирижером Джоном Неглишем, от которого родила сына Педро – ныне известного бразильского актера. Второй раз под венец актриса не пошла.

Сегодня легендарной Изауре 65 лет. Луселия Сантус почти не снимается и предпочитает проводить время с семьей. Также звезда увлекается йогой и практикует буддизм.