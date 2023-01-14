Время не обманешь: как 55-летния Киркоров выглядит почти без одежды (фото)

Король отечественной эстрады знает, как непросто сохранять фигуру в форме и оставаться всегда привлекательным для своих поклонниц. Певец много раз признавался, что любит вкусно поесть, поэтому он склонен к полноте. На первый взгляд, может показаться, что его постоянные гастроли должны держать его тело в тонусе, но сбросить лишние килограммы ему удалось лишь недавно. Рецепт успеха оказался прост.

«Моя склонность к полноте чудовищно мне мешает по жизни, я постоянно с этим весом борюсь. Как? Как Майя Плисецкая, не жру. А что делать? Рецепт один», — рассказал Филипп.

Однако на фотографии с похудевшим обнаженным артистом вы не увидите шикарное спортивное тело. Все таки возраст даёт о себе знать. Киркоров не обладает рельефным прессом или накаченными руками. На снимке запечатлён вполне обычный мужчина с заметным животом.