«Время не лечит»: как живет безутешная вдова Шатунова спустя год после смерти певца

Юрий Шатунов скончался 23 июня прошлого года. Неожиданное известие шокировало и родных музыканта, и его поклонников по всему миру. А супруга артиста Светлана надолго закрылась от публики и перестала общаться с прессой.

Долгое время поклонники строили теории о жизни вдовы певца. Некоторые были уверены, что она таким образом переживает уход мужа. Другие же не понимали, почему она не появляется в эфирах ток-шоу, как другие вдовы знаменитостей. На самом же деле Шатунова так и не смогла примириться с утратой. Светлана надеется, что ее муж может в любой момент вернуться домой, а все трагичные новости лишь страшный сон.

«Не утихает боль, время не лечит»,

— рассказала Шатунова «Аргументам и фактам».

При этом вдова певца подчеркивает, что старается быть сильной. Она пытается жить дальше, ведь ей нужно заботиться не только о себе, но и о детях. И наследникам Светлана пытается передать все, что им оставил их отец.