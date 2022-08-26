Время над ним не властно: вы не поверите, как сейчас живет экс-возлюбленный Бузовой из «Дома-2»

Ольга Бузова стала известна после своего участия в знаменитой телестройке. На проекте, где она сначала была просто героиней, а после оказалась в роли ведущей, девушка встречалась с Романом Третьяковым, но и в итоге не смогла построить с ним любовь. После ухода из шоу ее бывший возлюбленный пропал из поля зрения публики, однако, как оказалось, не оставил шоу-бизнес.

Судя по рассказам самого Третьякова, после завершения проекта он впал в глубокую депрессию. Он пробыл в «Доме-2» больше 1000 дней и вдруг оказался в мире, где у него нет армии преданных поклонников. Но знаменитости все же удалось справиться с упадническим настроением и со временем победить депрессию. Сейчас Третьяков занимается проведением корпоративов и свадеб, а также активно развивает свои блоги в социальных сетях.

При этом, как отмечают пользователи Сети, бывший возлюбленный Бузовой совершенно не изменился внешне. Третьяков по-прежнему красуется лысиной и даже спустя годы в нем легко можно узнать самого активного героя телестройки.