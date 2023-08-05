Время над ней не властно: невозможно поверить, что дочери Эдиты Пьехи уже 62 года

Годы совершенно не сказываются на ее внешности.

Илона Броневицкая начала свою карьеру в 80-х. Артистка несколько лет работала в коллективе своей матери Эдиты Пьехи, выступала сольно, неоднократно становилась ведущей различных телевизионных шоу. А последнее время занимается благотворительной деятельностью — стерилизует бездомных собак столицы.

О своей жизни Броневицкая старается не рассказывать многочисленным поклонникам. В своих социальных сетях она делится лишь карьерными достижениями, но изредка появляется в блоге своего сына Стаса Пьехи.

Как отмечают поклонники, годы совершенно не сказываются на внешности звезды сцены. Броневицкая выглядит значительно моложе своих лет и похожа на старшую сестру своего сына, а не на его мать.