Время над ней не властно: как выглядит Фантагиро из «Пещеры золотой розы» (фото)

«Пещера золотой розы» — едва ли не первый фэнтези-сериал, который показывали в России в 90-е. На нем выросло несколько поколений.

Девочки мечтали быть похожими на красавицу-Фантагиро. Сыгравшая ее Алессандра Мартинес покорила зрителей внешними данными, актерским талантом и бесстрашием, с которым исполняла трюки.

Во время съемок женщине было меньше 30 лет. Сейчас Алессандре 60, но она выглядит так, словно остановила время.

Бывшая балерина, переквалифицировавшаяся в актрисы, сохранила точеную фигуру и яркий взгляд. Она до сих пор напоминает принцессу-бунтарку, что не устают подчеркивать ее многочисленные поклонники.