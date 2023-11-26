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Время над ней не властно: как выглядит Фантагиро из «Пещеры золотой розы» (фото)

26 ноября 2023 18:30
Время над ней не властно: как выглядит Фантагиро из «Пещеры золотой розы» (фото)

Женщине исполнилось 60 лет.

«Пещера золотой розы» — едва ли не первый фэнтези-сериал, который показывали в России в 90-е. На нем выросло несколько поколений.

Девочки мечтали быть похожими на красавицу-Фантагиро. Сыгравшая ее Алессандра Мартинес покорила зрителей внешними данными, актерским талантом и бесстрашием, с которым исполняла трюки.

Во время съемок женщине было меньше 30 лет. Сейчас Алессандре 60, но она выглядит так, словно остановила время.

Бывшая балерина, переквалифицировавшаяся в актрисы, сохранила точеную фигуру и яркий взгляд. Она до сих пор напоминает принцессу-бунтарку, что не устают подчеркивать ее многочисленные поклонники.

Алессандра Мартинес
Фото: Кадр из сериала «Пещера золотой розы» (1991), социальные сети
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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