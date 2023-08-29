«Время над ней не властно»: Кабаева расцвела, как только вернулась на ковер (видео)

Почти 20 лет прошло с тех пор, как Алина Кабаева принесла России золото на Олимпиаде. Спортивную карьеру легенда художественной гимнастики давно закончила. Хейтеры злорадствовали: звезда отъелась и растеряла былую форму. Но стоило ей вернуться на ковер, как у злопыхателей глаза на лоб полезли.

В Сети обсуждают новое видео с бывшей подопечной Винер, снятое в Ташкенте. Туда она отправилась, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество Международной ассоциации клубов «Небесная грация» с Федерацией гимнастики Узбекистана.

Знаменитость заглянула в зал, где проходят тренировки гимнасток. И показала юным коллегам мастер-класс. На камеру Кабаева виртуозно выполнила трюк со скакалкой и мячом — ролик появился в Telegram-канале «Небесная грация».

Поклонники ликуют: они вновь увидели ту самую Кабаеву, по которой когда-то сходил с ума весь мир.