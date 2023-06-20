Время над ней не властно: 93-летняя Пахмутова произвела фурор своим появлением

Александра Пахмутова долгие годы не покидает сцену. Она создала десятки хитов, которые помнит не одно поколение слушателей. И до сих пор композитор не собирается отправляться на пенсию.

Так, недавно она приняла участие в «Концерте над Волгой», где собралось множество талантливых актеров и музыкантов. Пахмутова появилась ближе к концу мероприятия, став одной из самых значимых гостей. На сцене она исполнила свою композицию «Синяя Птица», а вместе с ней выступили Ирина Пегова, Настя Тюрина и Дима Ергин.

Появление артистки на таком значимом концерте шокировало поклонников. Многие признались, что не ожидали увидеть легенду сцены, которая осенью этого года отметит 94-летие. По их мнению, Пахмутова прекрасно выглядит для своих лет, и годы совершенно не властны над ней. Другие же признались, что теперь ждут от нее новых композиций и концертов.