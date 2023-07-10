Время над Ильей Сетевым из «Брата 2» не властно: убедитесь сами (фото)

Кирилла Пирогова на всю страну прославила роль Ильи Сетевого в культовом «Брате 2». Герой был боевым другом Данилы Багрова и помогал ему отправиться в США. До «Брата 2» Пирогов сыграл главную роль в трагикомедии Георгия Данелии «Орел и решка». Фильм снискал огромный успех, однако сам актер не стал востребованным у режиссеров. Удача улыбнулась ему лишь спустя пять лет, когда Алексей Балабанов пригласил его на роль Ильи Сетевого.

После этого Пирогов снялся у Сергея Бодрова в драме «Сестры», где сыграл бандита и преследователя главных героинь. Затем были роли в картинах «Доктор Живаго», «Исчезнувшие», «МакМафия», «Территория» и других проектах. Кроме того, Кирилл написал музыку к лирической мелодраме «Питер FM».

Сегодня артисту 49 лет, но он остался таким же, как и во времена «Брата 2». Его возраст выдает только седина.