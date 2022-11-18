Время к ней беспощадно: 60-летняя Александра Захарова повергла коллег в шок

Театр «Ленком» в последние пару лет неизменно дает все новые и новые поводы для обсуждений. Страсти начали кипеть там, когда в 2019 году скончался худрук Марк Захаров. Директор театра Марк Варшавер наотрез отказался назначать его дочь Александру на столь высокую должность, не доверив ей руководство «Ленкомом». В ответ актриса ополчилась против администрации, ее поддержала и вдова Караченцова Людмила Поргина. Обе артистки утверждают, что им фактически не достается ролей якобы по распоряжению Варшавера.

На днях свет на происходящее в театре пролила его старейшая актриса 88-летняя Нина Горшкова. Она встала на сторону директора «Ленкома», но призналась, что относится к Захаровой с жалостью. По ее мнению, после смерти родителей Александра просто «заблудилась», поэтому и затеяла войну против театра. Что же касается ролей, то, как заметила Горшкова, для некоторых персонажей 60-летняя Захарова просто постарела, ведь время оказалось к ней беспощадно. Поэтому актриса и попала лишь во второй состав.

При этом Горшкова не одобрила заявления Александры. А слова актрисы о том, что она может руководить театром не хуже, чем Галина Волчек «Современником», и вовсе повергли пожилых коллег Захаровой в шок, пишет «Экспресс газета ».