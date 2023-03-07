Время ее не пожалело: как спустя двадцать лет выглядит Мамеха из фильма «Мемуары гейши»

Знаменитая Мамеха в «Мемуарах гейши» и звезда «Завтра не наступит никогда» — Мишель Йео — могла стать балериной, но случайная травма и знакомство с Джеки Чаном изменили ее судьбу.

Мишель Йео родилась в семье этнических китайцев в Малайзии. Когда ей было 15 лет, семья переехала в Лондон. Позже мама отправила девочку на конкурс красоты. Благодаря ему Йео стали предлагать съемки в рекламных роликах. На площадке она встретила Джеки Чана, а совладелец компании D&B Саммо Хунг предложил первый контракт. Играть в гонконгских боевиках было тяжело: Мишель не знала китайского и не владела боевыми искусствами.

Тем не менее актриса старалась выполнять все трюки самостоятельно. Во время выполнения одного из них в драме о каскадерах «А Кам» она чуть не погибла. Мировую известность Йео обрела после роли Юй Шулень в самом кассовом неанглоязычном фильме в истории американского проката «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».

За 20 лет, прошедших с момента выхода этого фильма, Мишель Йео попробовала себя в продюсировании и снялась без малого в 30 проектах.

На днях 60-летняя актриса появилась в эфире вечернего шоу на телеканале CBS. Похудевшая артистка в черном костюме, белой накидке и очках в яркой оправе беседовала с ведущим Стивеном Колбером о работе над фильмом «Все везде и сразу». За него она получила «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар».