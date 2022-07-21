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Киноафиша Статьи «Времени осталось немного»: Дану Борисову предупредили о страшном исходе

«Времени осталось немного»: Дану Борисову предупредили о страшном исходе

21 июля 2022 11:30
«Времени осталось немного»: Дану Борисову предупредили о страшном исходе

Артистке пора задуматься о своем поведении.

Дана Борисова может столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем, если в ближайшее время не изменит свой образ жизни. В этом уверена цифровой психолог Вера Ганеева.

Вот уже несколько лет телеведущая известна преимущественно не своими карьерными успехами и яркими проектами, а чередой скандалов. Знаменитость ругается со своей дочерью и с коллегами и не боится рассказывать все детали в своих социальных сетях и на телешоу. Как уверена Ганеева, такое поведение в самом ближайшем будущем непременно скажется на здоровье артистки, ведь забирает у нее огромное количество жизненной энергии.

«У Даны остается не так много времени. Буквально год-два​ и мы ее потеряем», — рассказывает специалист в беседе с «Экспресс газетой».

По словам собеседницы издания, уже в 2024 году у артистки может начаться серьезная болезнь, которая обернется трагедией. И если сейчас Борисова не изменит свою жизнь, то через несколько лет пополнит число трагически погибших артистов.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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