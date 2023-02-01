«Вражеские» журналисты нашли в Гагарине всего два изъяна, которые вызовут смех

Спустя месяц после возвращения из космоса Юрий Гагарин отправился в мировое турне. В рамках поездки астронавт посетил множество стран, однако далеко не всегда местные политики и журналисты были рады гостю из СССР.

Так, в Великобритании многие журналисты рассчитывали при первой возможности открыть глаза публике на недостатки первого человека, побывавшего в космосе. Поэтому, как только самолет Гагарина приземлился в аэропорту, корреспонденты пытались найти у него хоть какие-то недостатки, однако он не давал никаких поводов усомниться в своей честности.

В итоге после нескольких дней журналисты Англии пришли к выводу, что у Гагарина все же есть изъяны. В число недостатков они вписали слишком низкий, по их мнению, рост, а также чересчур короткие волосы. Больше им не удалось найти хоть какие-то поводы для осуждения.

При этом публика была в восторге от советского космонавта. Толпы фанатов сопровождали Гагарина везде, дарили цветы, а 23-летняя Оливия Брайден даже поцеловала космонавта — настолько была впечатлена его подвигом.