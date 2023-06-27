«Вражеская» мелодия: этот мотивчик вслед за пиратом из «Острова сокровищ» в СССР насвистывали все

Эта песенка не так проста, как казалась.

В «Острове сокровищ» Ричарда Стивенсона, да и в одноименном мультфильме, один из пиратов насвистывает мелодию «Лиллибуллеро». Эта мелодия стала популярной, и вслед за пиратом ее насвистывал весь Советский Союз. Откуда же взялась эта привязчивая мелодия?

Оказывается, ее автором был английский композитор Генри Перселл. Еще в XVII веке он написал пьесу, состоящую из двух частей: марша и джиги. Марш сегодня едва ли вспомнят, а вот джига оказалась заразительной и быстро приобрела популярность. Ее играли все — от аристократов до простых матросов.

А через несколько лет английский политик Томас Уортон написал на эту мелодию очень скандальный текст. Песенка была направлена против католиков и содержала отдельный укол в сторону католической Франции. Именно символ Франции, лилия, и дал название скандальной песенке.

Удивительно, как творение классика сумело прижиться в обществе и прошло через века до наших дней.