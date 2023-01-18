Вражду Меган Маркл с королевской семьей разожгла одна деталь: такое не прощают

Отношения Меган Маркл с членами королевской семьи не задались с самого начала. Как ни странно, лепту в этот разлад внес принц Гарри. В своих мемуарах «Запасной» он откровенно рассказал о первой встрече Маркл и Камиллы Паркер-Боулз, где Меган допустила одну непростительную ошибку.

Герцог Сассекский говорит о супруге своего отца с уважением, однако не все в их отношениях было гладко. Сначала герцог боялся, что Камилла станет воплощением злобной мачехи из сказок. Отчасти эти страхи сбылись: жена Чарльза переделала детскую Гарри в гардеробную без его ведома. С этого момента отношения между ними разладились. Далее принц рассказывает о том, как он готовил Меган Маркл к первой встрече с Камиллой Паркер-Боулз. Гарри сказал, что его отца обязательно нужно приветствовать реверансом, а вот его супруга обойдется без поклонов.

Это является прямым нарушением протокола, потому что мужчин королевской семьи всегда приветствуют поклоном головы, а женщин — реверансом. Меган Маркл сделала так, как ее научил Гарри, ополчив все семейство против себя. Почему герцог так глупо и грубо подставил свою супругу? Вероятно, он с детства держал обиду на Камиллу, решив, что она виновна во всех несчастьях их семьи, как рассказал королевский эксперт изданию Mirror .