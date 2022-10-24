Вражда, суды и обидные прозвища: неприглядная правда о Дубовицкой вышла наружу

Регина Дубовицкая долгие годы является лицом юмористического шоу «Аншлаг». Регулярно артистка и ее коллеги веселят миллионы зрителей по всей стране, однако мало кто знает, насколько у нее тяжелый характер.

Дело в том, что еще с юности Дубовицкая отличалась целеустремленностью. Именно она решила запустить в стране шоу совершенно нового формата и начала разыскивать таланты. Сначала в ее труппу попал Владимир Винокур, потом — Ефим Шифрин, Евгений Петросян и Михаил Задорнов. Спустя несколько лет она собрала огромное количество артистов, и шоу завоевало свою популярность.

Добиться же этого она могла благодаря своей стальной воле. Ради результата Дубовицкая шла на конфликты с участниками. Например, регулярно вырезала куски выступлений, из-за чего Задорнов прозвал ее Вырезкой. Другие же артисты называли Дубовицкую Соковыжималкой из-за того, что часто она требовала все новые и новые шутки.

Со временем популярность «Аншлага» начала падать. И тогда артисты узнали, насколько сильно их руководитель не готова идти на компромиссы. Например, в суд обратился Ефим Шифрин: он ушел из шоу еще в 2000 году, но Дубовицкая продолжала ставить в эфир выпуски с его участием. Знаменитости не нравилось такое использование его работы, поэтому он пытался запретить руководительнице использовать эти выпуски.

Также открылась правда и о зарплатах в программе. По данным СМИ, Дубовицкая не всегда выплачивала необходимые суммы, так что ее вряд ли можно назвать честным руководителем.

В итоге «Аншлаг» потерял большую часть своих артистов и популярность. И, как уверены зрители, случилось это как раз из-за сложного характера его руководительницы.