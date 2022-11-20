Вражда, о которой не подозревали: почему Питт и Круз не снимаются вместе

Сложные отношения не редкость среди голливудских актеров. Но все же, когда речь идет о звездах «первого эшелона», откровенную неприязнь можно встретить достаточно редко. Тем не менее такое случается. Например, так произошло с Брэдом Питтом и Томом Крузом.

Корни их конфликта лежат еще в 1994 году, когда оба актера сыграли в культовой ленте «Интервью с вампиром». Как позже вспоминал Питт, они с Томом были настолько разными, что никак не могли найти общий язык, будучи «просто как север и юг». В итоге, когда съемки закончились, обе звезды были только рады этому обстоятельству.

В 2009 году Питт сам подлил масла в огонь, когда назвал «смехотворной» роль Круза в военном фильме «Операция „Валькирия“». При этом он явно намекал на свой успех в «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино. Конечно, такая реакция не могла понравиться Крузу.

Наконец, в 2017 году, когда Брэд Питт уже находился в состоянии развода с Анджелиной Джоли, репортеры где-то раскопали информацию о том, что Энджи якобы встречалась с Томом Крузом. Это оказалось неправдой, но вполне достаточной для того, чтобы навсегда похоронить шанс на любые теплые отношения между двумя главными красавцами Голливуда.