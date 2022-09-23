Вражда не забыта: что на самом деле скрывается за воссоединением «Тату»

Выступление Лены Катиной и Юлии Волковой в Минске произвело фурор. Поклонники долго ждали воссоединения группы «Тату», но обрадовались раньше времени.

Как оказалось, вражда между исполнительницами не угасла. Несмотря на то, что знаменитости как ни в чем не бывало держались за руки и обнимались, отношения между ними по-прежнему остаются напряженным, поэтому о воссоединении говорить не приходится.

Об этом в беседе с изданием «Комсомольская правда» поведала психолог Марина Гладышева. Коуч внимательно изучила фото и видео, сделанные во время шоу в Беларуси, и пришла к неутешительному выводу. По ее словам, Катина так и не простила Волкову и по-прежнему ей не доверяет.

«Певица закрыта и явно не расположена к контакту», — подчеркнула специалист.

В завершение Гладышева отметила, что дальнейших выступлений ждать не стоит. По словам психолога, Катина и Волкова отпустили былые обиды лишь на время, поскольку не пожелали отказываться от внушительного гонорара за свой выход на сцену, сумма которого составила 10 млн рублей.