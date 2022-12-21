Вражда между Эмбер Херд и Джонни Деппом окончена: кто вышел победителем

Скандальный развод Эмбер Херд и Джонни Деппа, наконец, подошел к концу. Пара рассталась еще в 2016 году. Но актриса не остановилась и публично обвинила Деппа в насилии. Карьера голливудского актера стремительно пошла на дно: его последовательно «отменяли» из каждой картины.

Весной этого года Депп обратился с иском против бывшей жены и прессы, которая публиковала его откровения. Актер обвинял Эмбер в клевете. Заседания суда вызвали общественный резонанс: Херд и Депп не стеснялись раскрывать детали личной жизни, шокирующие их поклонников.

Дело закончилось победой Джонни, но экс-супруга не согласилась с решением и подала апелляцию. И только на днях в отношениях звезд была поставлена окончательная точка. В соцсетях Эмбер объяснила, что больше не хочет продолжать конфликт и готова смириться с победой актера. Ее вера в американское правосудие была разрушена, добавила актриса. Несмотря на то, что согласно вынесенному решению Херд должна была выплатить актеру более 10 млн долларов, в итоге стороны сошлись на сумме в 1 млн.