Вражда двух советских красавиц обернулась безобразной дракой: причина шокирует

На театральной сцене актерам приходится изображать любовные и дружеские отношения. В то же время за кулисами может разворачиваться настоящая борьба, которая в очень редких случаях заканчивается перемирием.

Участницами такого соперничества стали две знаменитые советские актрисы. Наталья Гундарева и Татьяна Доронина встретились в театре имени Маяковского. К тому моменту они уже были кинозвездами, и ни одну из них не устроила бы роль второго плана. Поэтому почти сразу между ними испортились отношения, и началась настоящая вражда.

Однажды женщины репетировали спектакль, и Гундарева неожиданно ударила соперницу по лицу. Доронина не стала бездействовать и терпеть такое унижение. Поэтому вскоре все артисты наблюдали за безобразной дракой между двумя талантливыми красавицами. Но мудрее оказалась Татьяна Васильевна. Она поняла, что таким актрисам невозможно будет ужиться на одной сцене, и просто ушла.