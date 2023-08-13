Вранье на каждом шагу: что не так с культовыми «Девчатами»

Лирическая комедия «Девчата» была представлена советскому зрителю в начале 60-х. Картина Юрия Чулюкина была тепло принята публикой и до сих пор считается классикой кино. Однако пьеса Бориса Бедного, на основе которой был написал сценарий, оказалась не так популярна среди поклонников.

При этом в картине можно заметить множество расхождений с оригинальным текстом. И больше всего они затрагивают характеры персонажей, которые далеко не так однозначны на страницах пьесы.

Например, Тося, роль которой играет Надежда Румянцева, на самом деле не является дипломированным поваром. Она попадает на кухню случайно и отличается простотой и необразованностью. А история Анфисы в книге намного трагичнее. Ее роман с инженером Вадимом Дементьевым ни к чему не приводит. Героиня знает, что ее возлюбленный мечтает о детях. Но она не может подарить ему счастье отцовства, так как из-за раннего аборта уже не сможет стать матерью, поэтому бросает его. История Нади, которую в фильме играет Инна Макарова, не менее трагична. Девушка страдает от большого количества комплексов, которые связаны с ее внешностью. И единственная ее цель — как можно скорее выйти замуж.

Чулюкин же решил отказаться от таких сложных персонажей. Он практически полностью переделал героев, подарив советскому зрителю легкую комедию о жизни на уральском леспромхозе.