Врали всем зрителям: шоу «Битва экстрасенсов» постигло грандиозное разоблачение

Два года идут тяжбы иллюзиониста и бывшего ведущего «Битвы экстрасенсов» Сергея Сафронова с парапсихологом Альбиной Вердиш. Сафронов обвиняет женщину в клевете за то, что она публично рассказала о закулисье известного шоу.

Вердиш поведала в серии роликов, что за участие в программе и попадание в финал иллюзионист взял с нее деньги.

«Я заплатила полтора миллиона, чтобы попасть в проект, пройти по всем этапам и дойти до финала», – рассказала женщина программе «Центральное телевидение».

Сафронов должен был вовремя давать нужные подсказки на испытаниях, однако в финал шоу женщина так и не прошла.

Разъяренный Сергей Сафронов подал на парапсихолога в суд за клевету – якобы он, согласно договору, обучал Альбину Вердиш актерскому мастерству. Однако суд вынес Вердиш оправдательный приговор – она предоставила весомые доказательства. Пока муж Вердиш платил Сафронову, она записывала все телефонные переговоры с иллюзионистом.