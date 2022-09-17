Врали всем зрителям: шоу «Битва экстрасенсов» постигло грандиозное разоблачение
Только деньги – и никакой магии.
Два года идут тяжбы иллюзиониста и бывшего ведущего «Битвы экстрасенсов» Сергея Сафронова с парапсихологом Альбиной Вердиш. Сафронов обвиняет женщину в клевете за то, что она публично рассказала о закулисье известного шоу.
Вердиш поведала в серии роликов, что за участие в программе и попадание в финал иллюзионист взял с нее деньги.
«Я заплатила полтора миллиона, чтобы попасть в проект, пройти по всем этапам и дойти до финала», – рассказала женщина программе «Центральное телевидение».
Сафронов должен был вовремя давать нужные подсказки на испытаниях, однако в финал шоу женщина так и не прошла.
Разъяренный Сергей Сафронов подал на парапсихолога в суд за клевету – якобы он, согласно договору, обучал Альбину Вердиш актерскому мастерству. Однако суд вынес Вердиш оправдательный приговор – она предоставила весомые доказательства. Пока муж Вердиш платил Сафронову, она записывала все телефонные переговоры с иллюзионистом.