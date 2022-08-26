Врала на всю страну: Гузеева оболгала Гаркалина и покаялась

Лариса Гузеева взбудоражила поклонников, рассказав, что Валерий Гаркалин, скончавшийся от коронавируса, на самом деле не был привит. Якобы он купил сертификат о вакцинации и вводил публику в заблуждение. Как оказалось, заявления звезды передачи «Давай поженимся!» не являются правдой.

По словам телеведущей, которая решилась на признание в социальных сетях, она пошла на такой отчаянный шаг, чтобы победить в споре с противниками вакцинации. На самом деле артистка не знала, действительно ли ее коллега ставил себе прививку или же нет, поэтому теперь жалеет о сказанном.

При этом Гузеева обратила внимание, что на самом деле лежала в одной больнице с актером. Но она не могла встретиться с ним лично и пообщаться из-за специального режима, введенного в клинике. Строгие меры обязывали артистов даже приветы друг другу передавать через медсестер и врачей.