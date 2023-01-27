Врагу не пожелаешь: звезда «Аббатства Даунтон» полностью повторила трагедию героини

Когда Мишель Докери согласилась на роль в сериале «Аббатство Даунтон», то вряд ли задумывалась над тем, что общего будет у нее с ее героиней в реальной жизни. Между тем участь звезды оказалась незавидной.

В ходе повествования воплощенная актрисой леди Мэри Кроули становится вдовой в молодом возрасте. Удивительно, но факт: звезда экрана полностью повторила трагедию своего персонажа.

В 2013 году актриса начала встречаться с Джоном Дайнином. Возлюбленный звезды боролся с онкологией, но победить страшный недуг так и не смог и в 2015-м скончался. После смерти любимого мужчины Докери считала себя вдовой, хотя официально замужем за ним не была.

Чтобы оправиться от тяжелой потери, звезде экрана потребовалось несколько лет. В 2019 году стало известно, что она закрутила роман с Джаспером Уоллером-Бриджем. В 2022-м пара объявила о помолвке, но пока новостей про их свадьбу не поступало.