«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк, которая в данный момент борется с онкологическим заболеванием вдали от глаз поклонников и прессы, оказывается, ранее уже подвергалась смертельной опасности. Несколько лет назад, после развода со своим вторым мужем Дмитрием Стрюковым, Анастасия едва не разбилась на автомобиле.

«Едешь, а тебе звонят и говорят, что ты больше никогда не увидишь своих детей. Услышав такие слова, я чуть не отключилась. Съехала с дороги. Когда наступает момент на грани жизни и смерти, то такого и врагу не пожелаешь», — рассказывала об этом инциденте звезда.

Именно после этой истории актриса обратилась в агентство и наняла личного водителя.

Также опасность для Заворотнюк представляли и вторые роды. Ее бывший муж в одном из интервью рассказал, что врачи предупреждали звезду об опасности. «Врачи отговаривали Настю рожать второго ребенка. У нее узкий таз, она худенькая, здоровьем богатырским не отличалась, врачи скептически смотрели на Настю. При родах она чуть не умерла. Врачи ее откачали» — признался Стрюков. Несмотря на риски, Анастасия решилась и на третьего ребенка, в 2018 году она родила дочь Милу от своего третьего мужа, фигуриста Петра Чернышева.