Врагу не пожелаешь: вас шокирует правда о смерти единственной дочери Рыбникова

Актеры Николай Рыбников и Алла Ларионова были одной из самых красивых пар советского кино. Когда молодые люди поженились, Ларионова уже была беременна от актера Ивана Переверзева. У пары родилась дочь Алена, которую Рыбников считал своей. А спустя несколько лет у артистов появилась совместная дочь Арина, которую ждала незавидная судьба.

В 18 лет Арина сыграла первую и последнюю роль в кино – в фильме «Вторая весна». Актерство девушку не увлекло: она окончила полиграфический техникум и работала в издательстве.

Еще со школы Арина Рыбникова пристрастилась к спиртному, а после смерти отца в 1990-м году начала страшно пить.

Алла Ларионова пыталась вразумить дочь, искала для нее лучшие клиники и лучших врачей, но все было тщетно. Пока актриса была на гастролях, Арина устраивала в квартире матери попойки и однажды ее обворовала. Отношения матери и дочери сошли на нет, а в 2000-м году Арина даже не пришла на похороны мамы.

Сама женщина скончалась спустя 4 года в окружении собутыльников – Арина Рыбникова пролежала мертвой несколько дней, пока друзья думали, что она просто спит.