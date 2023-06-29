Врагу не пожелаешь: участь звезды фильма «Судьба барабанщика» заставит рыдать

Фильм «Судьба барабанщика» 1976 года, снятый по повести Аркадия Гайдара, обожали все советские школьники. В роли отважного пионера Сережи снялся Леня Рисов. Обаятельному мальчику с голубыми глазами прочили огромный успех, но за всю жизнь он успел сняться всего в двух картинах.

После «Судьбы барабанщика» Рисов появился в фильме «Марка страны Гонделупы», а затем навсегда исчез с экранов. По слухам, после окончания школы Леонид хотел поступить в театральный вуз, но этому воспротивилась его мать. Рисов получил более практичную профессию и забыл о мечтах об актерстве.

Леонид устроился на завод и продолжал жить с матерью. Жены у него не было, хотя обаятельный парень нравился многим девушкам. Даже спустя годы после выхода фильма «Судьба барабанщика» Рисова узнавали и благодарили за роль.

К сожалению, его жизнь оборвалась в 31 год. Леонид сильно простудился после ночевки в лесу — актер любил отдыхать на природе. Несколько дней Рисов не обращался к врачам, и болезнь обернулась воспалением легких. Спасти Леонида уже не смогли.