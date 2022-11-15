Врагу не пожелаешь: трагическая судьба победителя «Голоса 60+» разжалобит любого

Михаил Серебряков известен как победитель четвертого сезона шоу «Голос 60+». О музыканте давно ничего не было слышно. Между тем его судьба сложилась весьма трагическим образом.

Этим летом 97-летний исполнитель скончался. Последние годы его жизни вряд ли можно назвать счастливыми. Супругу, с которой Серебряков прожил 65 лет, он похоронил еще в 2014-м. Спустя пять лет ушел и сын артиста: врачи диагностировали у него психическое расстройство.

До смерти наследника певец ютился с ним в однокомнатной квартире в Зеленограде, а после остался жить с внуком Дмитрием. Будучи ветераном Второй мировой войны, Серебряков пытался воспользоваться соцпрограммой, чтобы получить отдельное жилье, но ничего не вышло. Как бы там ни было, на свою участь, которую и врагу не пожелаешь, подопечный Олега Газманова не жаловался.

Во время участия в вокальном состязании Михаил Ерофеевич сильно болел. За кулисами он всегда пользовался ингалятором, но старался делать вид, что чувствует себя прекрасно. Секретом своего долголетия Серебряков считал любовь к музыке. «Врач сказала, что я долго живу, потому что пою», — приводит слова артиста портал «Экспресс газета ».