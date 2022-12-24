«Врагу не пожелаешь»: Серов не просто так открестился от родной дочери и внуков
Избалованная дочь не знает слов благодарности.
Знаменитый певец Александр Серов всегда занимался воспитанием дочери и исполнял все её мечты. Только на обучение единственного ребенка он тратил по 60 тысяч евро в год, а после даже не услышал слов благодарности. Судя по всему, девушка принимала это как должное.
Мишель отличилась неблагодарным отношением к собственному отцу. Сыграв свадьбу с мужем бизнесменом она переехала в роскошный дом артиста. Сам исполнитель перебрался в дом для гостей. Молодая семья успела родить двух детей и нанять для них нянек. Новоиспеченные родители чувствовали себя свободно и не планировали освобождать шикарные хоромы.
Последней каплей в чаше терпения Александра стала болезнь.
Он тяжело переболел коронавирусом. Родная дочь даже не поинтересовалась самочувствием отца.
После восстановления певец попросил молодожёнов освободить его дом.