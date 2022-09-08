Врагу не пожелаешь: правду о судьбе победителя «Голоса» предали огласке

Петр Захаров одержал громкую победу в седьмом сезоне шоу «Голос». Однако слава принесла талантливому артисту одни несчастья. С исполнителем случилось то, чего и врагу не пожелаешь: музыкант столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Всему виной оказались происки мошенников.

Правду о судьбе победителя «Голоса» предали огласке в эксклюзивном материале портала «СтарХит ». Артист стал жертвой злоумышленников, которым теперь должен 17 млн рублей. В беседе с журналистами Захаров уточнил, что некий человек подал на него в суд и требует выплаты неизвестно откуда взявшегося долга в размере 16 млн.

Несмотря на то, что истец так и не предоставил оригиналы документов, суд удовлетворил иск, после чего банки арестовали все счета певца. Теперь судебные приставы требуют с Захарова погашения долга, сумма которого выросла на один миллион.

Артист признался, что рискует лишиться крыши над головой и не знает, как решить свою проблему. «Возможно, буду обращаться в аппарат президента, если никакие другие меры экстренно не помогут!» — подытожил исполнитель.