Врагу не пожелаешь: неземной красоты сын Данелии умер самым мучительным образом

Наследник Георгия Данелии и Любови Соколовой Николай ушел из жизни при загадочных обстоятельствах. О его смерти впору снимать леденящий кровь триллер.

О том, как умирал 26-летний Николай, ходили самые невероятные и грязные слухи. Их развеяла вдова режиссера Галина Юркова. По словам третьей супруги Данелии, его наследник скончался из-за приема запрещенных препаратов.

Но больше всего в этом деле беспокоит то, что перед самой смертью Николай позвонил матери и попросил помощи. Как рассказывала Соколова, сын смог дотянуться до телефона, набрал ее номер, после чего уронил трубку. После этого Николай на связь больше не вышел.

Юркова призналась, что люди, расследовавшие смерть Данелии-младшего, скрыли от режиссера много информации и сказали, что членам семьи погибшего лучше не видеть, что творилось в квартире.

Его смерть стала страшным ударом для родителей. Николай подавал большие надежды: он занимался режиссурой, писал стихи и картины. Он обладал видной внешностью и мог бы построить карьеру в кино, но судьба распорядилась иначе.