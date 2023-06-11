Врагу не пожелаешь: милиционера из «Джентльменов удачи» ждала жуткая участь

Александр Лебедев воплощал жизнерадостных персонажей, поэтому казалось, что и в жизни актер такой же оптимист. Однако судьба была сурова к артисту, и под старость он уже не мог улыбаться, как раньше.

Лебедев снимался во многих советских кинохитах, однако ему всегда доставались эпизодические роли. Так, в «Джентльменах удачи» он сыграл милиционера, в мрачной сказке «Вий» — бурсака, а в рязановском «Гараже» — «маленького» сотрудника. Всего на счету Александра Ивановича более 200 ролей.

Артист оказался отличным мужем и отцом. В 50-х он женился на работнице завода Анне Петровне. У супругов родилась единственная дочь Тамара. Она отучилась в техникуме и устроилась на престижную работу. Все шло прекрасно, но в 2000 году Тамара стала вести себя странно.

Нередко дочь актера выходила на улицу без одежды и громко кричала. Все понимали, что у Лебедевой проблемы с психикой. К сожалению, родители не могли ей помочь — оба были прикованы к кровати. Актер не мог ходить после съемок в «Ермаке». Жена тоже получила инвалидность из-за травмы. Позже к ним переехала и Тамара. По словам соседей, квартира превратилась в свалку: там царили мусор, грязь и жуткие запахи.

Когда Лебедев скончался, дочка вызвала скорую. Однако она не впустила врачей в дом, поэтому пришлось взламывать дверь. Через два месяца не стало и Анны Петровны. Тамару отправили в лечебницу, где она пребывает по сей день.