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Врагу не пожелаешь: Малахов заговорил о трагедии, которая разделила его жизнь на до и после

10 июня 2023 16:30
Врагу не пожелаешь: Малахов заговорил о трагедии, которая разделила его жизнь на до и после

В дом звезды постучалась страшная беда.

Зрители привыкли видеть Андрея Малахова счастливым и увлеченным работой. Телеведущий и вида не подает, что с огромным трудом переживает трагедию, после которой его жизнь больше никогда не будет прежней.

Звезда экрана 15 лет назад потерял любимого отца. Николай Дмитриевич скончался в стенах одной из мурманских больниц. Когда Малахов приехал к папе, тот уже был в коме.

Телеведущий сразу понял, что больше не увидит родного человека живым. Тогда он пригласил в палату священника. Когда батюшка начал читать молитву, случилось самое страшное.

«Кривая остановилась», — поведал о страшной потере любимец публики.

Малахов признался, что до сих пор не может смириться с тем, что уже никогда не поговорит по душам со своим отцом. Вот почему теперь Андрей старается проводить как можно больше времени с собственным сыном Александром. Телеведущий понял, какую большую роль папа играет в жизни любого мальчика.

Фото: GlobalLookPress
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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