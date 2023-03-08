Врагу не пожелаешь: как Таня Огнева из «Разных судеб» сохранила красоту до 94 лет (фото)

Советскую мелодраму «Разные судьбы» зрители до сих пор пересматривают с огромным удовольствием. Главную роль в картине исполнила Татьяна Пилецкая, которая в этом году отпразднует свое 95-летие. Как признанной артистке удалось сохранить себя в потрясающей форме, несмотря на солидный возраст?

Пилецкая была настоящей звездой советского кино в 50-е и 60-е годы. Актриса покоряла не только своим талантом и красотой, но и гордой осанкой. Оказывается, с детства Татьяна Львовна занималась балетом, который закалил ее на всю жизнь.

Отдать девочку в этот адский вид искусства распорядилась ее бабушка. Мама привела будущую актрису в Вагановское училище, где на нее взвалили непосильную физическую нагрузку. Вечером после занятий, оказавшись дома, девочка валилась на кровать без сил, а сердобольный отец делал за нее все домашние задания.

Такой участи не пожелаешь и врагу. Но, несмотря на все трудности, которые Татьяне Львовне пришлось пережить из-за балета, она до сих пор благодарна этому искусству за свою красоту, выправку и бодрость духа. Слова Пилецкой передает издание Wday .