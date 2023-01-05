Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Врагу не пожелаешь: как старуху Шапокляк и Весельчака У объединило большое горе

Врагу не пожелаешь: как старуху Шапокляк и Весельчака У объединило большое горе

5 января 2023 10:30
Врагу не пожелаешь: как старуху Шапокляк и Весельчака У объединило большое горе

Участь актеров, озвучивших антигеров, оказалась незавидной.

Старуха Шапокляк и Весельчак У по праву заслужили звание главных злодеев советской мультипликации. На проектах с ними в главных ролях выросло не одно поколение зрителей, но мало кто из них догадывается, что объединяет этих зловредных персонажей.

Общее между ними действительно есть. Точнее, между актерами, которым довелось озвучивать антигероев. Участь обоих оказалась незавидной. Во-первых, и для того, и для другого эти роли стали последними в карьере. К тому же артистам даже не довелось побывать на премьерах мультфильмов, ставших культовыми.

Врагу не пожелаешь: как старуху Шапокляк и Весельчака У объединило большое горе

Речь идет о Владимире Раутбарте, который засветился в роли «профессора-лопуха» в легендарной «Операции „Ы“». Именно он озвучил старуху Шапокляк в мультике «Крокодил Гена». Артист умер летом 1969 года. Злодея же в «Тайне третьей планеты» озвучил Григорий Шпигель, скончавшийся весной 1961 года. К слову, его фильмография оказалась куда более насыщенной, нежели у его коллеги — в ней насчитывается семь десятков различных проектов.

Фото: Кадр из мультфильма «Чебурашка и крокодил Гена», 1969-1983, «Тайна третьей планеты», 1981, Legion-Media, кадр из фильма «Бриллиантовая рука», 1968
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video