Врагу не пожелаешь: как старуху Шапокляк и Весельчака У объединило большое горе

Старуха Шапокляк и Весельчак У по праву заслужили звание главных злодеев советской мультипликации. На проектах с ними в главных ролях выросло не одно поколение зрителей, но мало кто из них догадывается, что объединяет этих зловредных персонажей.

Общее между ними действительно есть. Точнее, между актерами, которым довелось озвучивать антигероев. Участь обоих оказалась незавидной. Во-первых, и для того, и для другого эти роли стали последними в карьере. К тому же артистам даже не довелось побывать на премьерах мультфильмов, ставших культовыми.

Речь идет о Владимире Раутбарте, который засветился в роли «профессора-лопуха» в легендарной «Операции „Ы“». Именно он озвучил старуху Шапокляк в мультике «Крокодил Гена». Артист умер летом 1969 года. Злодея же в «Тайне третьей планеты» озвучил Григорий Шпигель, скончавшийся весной 1961 года. К слову, его фильмография оказалась куда более насыщенной, нежели у его коллеги — в ней насчитывается семь десятков различных проектов.