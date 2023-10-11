Врагу не пожелаешь: история смерти девочки с косичками из «Ералаша» доведет вас до слез

Детский киножурнал «Ералаш» дал путевку на экраны многим маленьким талантливым актерам. Но, к сожалению, некоторые из них так и не смогли в полной мере проявить свое мастерство.

Так, ужасный финал был уготован Вере Иванко. В «Ералаш» она попала еще в возрасте девяти лет. На экране очаровательная большеглазая малышка появлялась в нарядных платьях и с двумя неизменными косичками. После первых же съемок Вера прониклась духом кино и еще во время учебы в школе успела поработать на площадках 11 проектов.

Иванко без труда поступила во ВГИК. Уже с первого курса талантливую студентку начали привлекать для участия в постановках Театра на Таганке. Но все изменила трагедия в 2013 году. Тогда 20-летняя Вера спешила на учебу и попала под электричку. Девушка скончалась мгновенно.

Родственники были уверены, что актрису толкнули на железнодорожные пути. Однако после расследования в полиции пришли к выводу, что Иванко была в наушниках и просто не услышала поезд.