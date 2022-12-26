Врагу не пожелаешь: что произошло с Павлом из «Спортлото-82» (фото)

Невозможно счесть всех актеров, которые стали известными благодаря лишь одной роли. Среди них артист Денис Кмит, ярко заявивший о себе в фильме Леонида Гайдая «Спортлото-82».

К моменту съемок 22-летний актер только закончил МХАТ и сразу же получил роль в картине у именитого режиссера. Увы, но после столь успешного дебюта Кмит перестал сниматься в громких лентах.

Дело в том, что с Денисом произошло несчастье еще до выхода «Спортлото-82». Он серьезно повредил позвоночник, когда упал со второго этажа. Актера срочно госпитализировали, но сотворить чудо врачам не удалось: после полученной травмы Кмит оказался навсегда прикован к инвалидной коляске.

Но артист не сдавался, а пытался реализовать себя в творчестве. Кмит занимался живописью, писал сценарии и стихи, пробовал себя как ведущий. В 90-е он даже снялся в двух картинах — «Ка-ка-ду» и «Поворот ключа». Кмит скончался в 59 лет вскоре после смерти матери. С момента трагедии она оставалась единственным человеком в его жизни, поэтому ее уход стал для актера невыносимым ударом.