Врагу не пожелаешь: что происходит с вдовой Миронова, которая находится в реанимации

Актрисе Ларисе Голубкиной этой весной исполнилось 83 года. В таком возрасте немногим удается избежать проблем со здоровьем. Но состояние артистки оказалось хуже, чем можно было ожидать. Совсем недавно она побывала в реанимации.

Вдова Андрея Миронова в этом месяце оказалась в одной из лучших неврологических больниц столицы. Полторы недели женщина проходила обследование, пока медики не поставили диагноз «энцефалопатия». Об этом сообщает издание Baza.

Когда причина недомогания Ларисы Ивановны стала известна, актрису перевели в оздоровительный комплекс недалеко от Москвы, где она продолжит восстанавливать свое здоровье. Еще в первой половина августа Голубкина сообщала, что обследуется в больнице. Тогда народная артистка заявляла, что чувствует себя хорошо и готова снова приступить к работе после небольшого отпуска.