Врагу не пожелаешь: ахнете, что творилось во время съемок Елены Яковлевой

Нередко в процесс киносъемок вмешиваются обстоятельства, которые невозможно предугадать и проконтролировать. Это произошло во время создания нашумевшего сериала «Дама с собачкой», ключевую роль в котором исполнила звезда отечественного кино Елена Яковлева.

Сюжет «Дамы с собачкой» рассказывает о пенсионерке, которая перебралась в элитный поселок. Однажды героиня становится невольной свидетельницей убийства. Это не дает ей покоя, и она решает начать свое расследование.

Съемки картины проходили на юге недалеко от моря. Однажды актрисе и другим создателям сериала пришлось столкнуться с ураганом. Страшная стихия смывала все на своем пути — деревья, автомобили и небольшие ларьки. Но и это еще не все. После смертоносного урагана с гор начала сходить вода.

Яковлева даже не могла выйти из своего гримвагона, потому что кругом все было затоплено. Участникам съемочной группы приходилось ходить босиком. Кроме того, насквозь промок вагончик с костюмами, и вещи были испорчены. Создатели сериала признались, что впервые в жизни столкнулись с такой угрожающей стихией. О произошедшем на съемках рассказал актер сериала Сергей Перегудов журналистам издания TV Mag.