«Врагам» на руку: Навка лишилась самого ценного

Шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» пройдет без главной звезды. В официальном аккаунте проекта в соцсетях Алина Загитова сообщила, что не будет выступать до сентября, так как восстанавливается после травмы.

Вернуться на лет девушка сможет только осенью. Алину заменит другая талантливая фигуристка Анна Щербакова. Она не уступает предшественнице по таланту, но не может похвастаться статусом олимпийской чемпионки.

Такие перемены только на руку Илье Авербуху, главному конкуренту Навки. Хотя в жизни они находятся в дружеских отношениях, в профессиональном поле спортсменам приходится конкурировать.

Бывший партнер Ирины Лобачевой руководит собственным ледовым шоу. В скором времени он собирается представить новую программу. В ней примет участие и Оксана Домнина: женщина возвращается на лед после длительного отпуска. Фигуристке пришлось забыть о работе, пока она ухаживала за тяжелобольным супругом Романом Костомаровым.