Враг своему счастью: судьба падчерицы из «Двенадцати месяцев» тронет до слез

Наталья Попова навсегда останется для большинства зрителей падчерицей из культового фильма «Двенадцать месяцев». На съемках артистка встретила свою любовь — Андрея Босова, но их роман можно считать самым настоящим чудом.

Еще до начала работы над лентой Анатолий Граник показал актрисе фото двух претендентов на роль Апреля, одним из которых и был ее будущий возлюбленный. Однако тогда Попова стала врагом собственному счастью и указала на другого артиста. Режиссеру такой выбор не понравился. Он заявил знаменитости, что та ничего не понимает, и взял в картину Босова.

Именно этим кинодел решил судьбу двух людей. На съемочной площадке Попова влюбилась в своего напарника, и ее чувства оказались взаимными. Сразу после окончания съемок звезды экрана сыграли свадьбу, стали родителями и были счастливы вместе более 40 лет.