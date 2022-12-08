Враг своему счастью: судьба падчерицы из «Двенадцати месяцев» тронет до слез
Артистка едва не лишила себя самого главного.
Наталья Попова навсегда останется для большинства зрителей падчерицей из культового фильма «Двенадцать месяцев». На съемках артистка встретила свою любовь — Андрея Босова, но их роман можно считать самым настоящим чудом.
Еще до начала работы над лентой Анатолий Граник показал актрисе фото двух претендентов на роль Апреля, одним из которых и был ее будущий возлюбленный. Однако тогда Попова стала врагом собственному счастью и указала на другого артиста. Режиссеру такой выбор не понравился. Он заявил знаменитости, что та ничего не понимает, и взял в картину Босова.
Именно этим кинодел решил судьбу двух людей. На съемочной площадке Попова влюбилась в своего напарника, и ее чувства оказались взаимными. Сразу после окончания съемок звезды экрана сыграли свадьбу, стали родителями и были счастливы вместе более 40 лет.