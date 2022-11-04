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«Враг» советского кино: этот фильм невзлюбили наравне с «Полосатым рейсом»

4 ноября 2022 06:40
«Враг» советского кино: этот фильм невзлюбили наравне с «Полосатым рейсом»

Дебютная работа режиссера обернулась полным провалом.

Когда речь заходит о советском кинематографе, то на ум приходят шедевры таких именитых режиссеров, как Леонид Гайдай, Эльдар Рязанов, Владимир Меньшов. Тем не менее далеко не всегда то, что снималось в СССР, пользовалось успехом.

Одним из фильмов, который зрители так и не полюбили, стала «Черноморочка». Премьера картины состоялась в 1959 году, снял ее Алексей Коренев. Для режиссера это был дебют, обернувшийся полным провалом. Критики оказались настолько безжалостны к ленте, что назвали ее главным врагом искусства в целом и советского кино в частности. После этого кинодел на долгие годы отказался снимать что-либо еще.

«Враг» советского кино: этот фильм невзлюбили наравне с «Полосатым рейсом»

Дошло до того, что многие поставили проект, который начал считаться эталоном пошлости, в один ряд с «Полосатым рейсом». Однако между фильмами было одно важное различие. Картина Владимира Фетина, выпущенная в 1961 году, не произвела впечатления на критиков, но, по крайней мере, понравилась зрителям.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Черноморочка», 1959
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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