Врачи сделали все, что могли: с Николаевым попрощались в больнице

Поклонники с нетерпением ждали новостей о загремевшем в больницу Игоре Николаеве. Артисту провели срочную операцию на сердце, после чего он долгое время оставался в реанимации. Врачи отметили, что сделали для выздоровления знаменитости все, что было в их силах. Больше держать композитора в больничных стенах нет смысла. Как сообщает Telegram-канал Shot, заметив положительную динамику после коронарного шунтирования, медики выписали музыканта домой, где он продолжит проходить реабилитацию. Специалисты предупредили певца, что из-за ослабленного иммунитета он находится в группе риска. Наибольшую опасность сейчас для него представляет коронавирус.

По этой причине бывшего мужа Наташи Королевой настоятельно просят воздержаться от посещения публичных мест.

В 2020 году исполнитель уже подхватил злополучный вирус. По слухам, состояние Николаева резко ухудшилось из-за так называемых остаточных осложнений.