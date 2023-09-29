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Врачи сделали все, что могли: с Николаевым попрощались в больнице

29 сентября 2023 12:23
Врачи сделали все, что могли: с Николаевым попрощались в больнице

Больше певцу помочь нечем.

Поклонники с нетерпением ждали новостей о загремевшем в больницу Игоре Николаеве. Артисту провели срочную операцию на сердце, после чего он долгое время оставался в реанимации. Врачи отметили, что сделали для выздоровления знаменитости все, что было в их силах. Больше держать композитора в больничных стенах нет смысла. Как сообщает Telegram-канал Shot, заметив положительную динамику после коронарного шунтирования, медики выписали музыканта домой, где он продолжит проходить реабилитацию. Специалисты предупредили певца, что из-за ослабленного иммунитета он находится в группе риска. Наибольшую опасность сейчас для него представляет коронавирус.

По этой причине бывшего мужа Наташи Королевой настоятельно просят воздержаться от посещения публичных мест.

В 2020 году исполнитель уже подхватил злополучный вирус. По слухам, состояние Николаева резко ухудшилось из-за так называемых остаточных осложнений.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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