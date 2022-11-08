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Врачи разводят руками: англичанин ест 7 кг сыра в неделю и поражает фигурой

8 ноября 2022 21:00
Врачи разводят руками: англичанин ест 7 кг сыра в неделю и поражает фигурой

Мужчина поглощает продукт тоннами.

53-летний британец даст фору любому ровеснику. Садовник Марк Кинг пребывает в отличной форме, и это несмотря на то, что он употребляет сыр почти в неограниченном количестве. Возможно, в этом и кроется секрет его превосходных данных.

Кинг употребляет продукт в 33 раза больше нормы. Но об этом трудно догадаться, глядя на его форму. Британец может похвастаться бицепсами и подкачанной фигурой на зависть и ровесникам, и молодым мужчинам.

Врачи разводят руками: англичанин ест 7 кг сыра в неделю и поражает фигурой

Супруга Марка Кинга каждое утро радует любимого бутербродами с чеддером, щедро нарезая огромные куски. А на ночь садовник ест примерно 500 граммов сыра.

Мужчина не жалуется на здоровье, он не знает, что такое изжога и проблемы с желудком. Кинг признается, что он съел почти семь тонн продукта за последние 25 лет, что негативно не сказалось на его состоянии.

Британец считает, что работа в саду помогает организму расходовать калории. Мужчина тратит много сил и энергии, что и позволяет ему держать фигуру в тонусе.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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