Врачи оказались бессильны: как жили и выглядели незадолго до смерти старейшие сиамские близнецы (фото)

Ронни и Донни Гэйлоны появились на свет в 1951 году. У каждого из них были свои конечности, однако пищеварительная система и половые органы — общие. Многие специалисты были уверены, что близнецы не проживут долго, однако Ронни и Донни удалось доказать обратное.

После рождения отец старался помочь наследникам и водил их по многочисленным больницам. Однако доктора не решались взяться за операцию, так как братья были слишком тесно связаны друг с другом. В итоге семья Гэйлонов решила отказаться от попыток разъединить близнецов, но не стала выбирать себе самую обычную жизнь.

Чтобы заработать, Гэйлон-старший решил возить своих сыновей по городам Америки. Он показывал необычных подростков всем желающим за деньги. При этом он старался заботиться о Ронни и Донни, обустроив им удобный быт в трейлере и продумав их жизнь до мелочей. В выступлениях он тоже устанавливал весьма серьезные правила: братья просто смотрели телевизор у всех на глазах.

Таким образом, Ронни и Донни в компании отца и братьев с сестрами исколесили США. После они отправились в Канаду и в страны Латинской Америки. Как позднее признавались близнецы, они за годы странствий узнали больше, чем их полностью мобильные сверстники, и счастливы от множества ярких воспоминаний.

Умерли Гэйлоны в 2020 году. Несмотря на прогнозы врачей, им удалось прожить почти до 70 лет, что редко удается сиамским близнецам. Как отмечали их близкие, братья никогда не жаловались на свою судьбу и были благодарным каждому, кто помогал им.