Врачи не смогли объяснить болезнь Кожевниковой: «По 1 кг в день»

Мария Кожевникова оказалась в числе тех матерей, кому не повезло быстро вернуться в форму после родов. При нормальном весе в 52 килограмма артистка во время беременности располнела до 100.

«Я прибавляла каждый день по килограмму, и процесс было не остановить», — вспоминала Мария.

Стремительное увеличение веса доктора пытались объяснить ее непомерным аппетитом, что было далеко от правды. Кожевникову даже госпитализировали со вторым ребенком, но найти рациональные причины болезни врачи так и не смогли.

По словам актрисы, метаморфозы внешности тяжело дались ей и физически, и морально. Себя того периода Мария описывала «слононожкой», неспособной отличить щиколотку от икры.

Чтобы привести себя в порядок, Кожевникова решилась на ненавистные меры — пошла в спортзал.