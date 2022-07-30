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Врачи не смогли объяснить болезнь Кожевниковой: «По 1 кг в день»

30 июля 2022 11:59
Врачи не смогли объяснить болезнь Кожевниковой: «По 1 кг в день»

Внешность звезды претерпела ужасающие метаморфозы.

Мария Кожевникова оказалась в числе тех матерей, кому не повезло быстро вернуться в форму после родов. При нормальном весе в 52 килограмма артистка во время беременности располнела до 100.

«Я прибавляла каждый день по килограмму, и процесс было не остановить», — вспоминала Мария.

Стремительное увеличение веса доктора пытались объяснить ее непомерным аппетитом, что было далеко от правды. Кожевникову даже госпитализировали со вторым ребенком, но найти рациональные причины болезни врачи так и не смогли.

По словам актрисы, метаморфозы внешности тяжело дались ей и физически, и морально. Себя того периода Мария описывала «слононожкой», неспособной отличить щиколотку от икры.

Чтобы привести себя в порядок, Кожевникова решилась на ненавистные меры — пошла в спортзал.

«Не поверите, но для меня, бывшей гимнастки, сегодня в поход в фитнес — титанический труд», — призналась звезда в интервью изданию «7дней».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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